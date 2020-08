Covid-19, tamponi in corso nel focolaio del Cilento: nuovo caso a Battipaglia

Sono in corso da stamattina le operazioni di esecuzione dei tamponi a familiari e contatti stretti delle persone risultate positive al coronavirus a Caselle in Pittari, piccolo comune del Cilento dove nei giorni scorsi sono emersi 12 contagi, tutti riconducibili a un'attività commerciale chiusa in via preventiva per decisione del sindaco Giampiero Nuzzo. Le persone positive sono in buone condizioni e sono state poste in isolamento.

I controlli

"In questo particolare difficile momento per la nostra comunità - fanno sapere dal Comune - il sindaco e tutta l'Amministrazione comunale sono impegnati per circoscrivere il focolaio e riportare al più presto la serenità nel nostro Paese. Se del caso, saranno adottate necessarie ulteriori misure per contrastare l'attuale emergenza, al fine di garantire sempre la sicurezza e la salute pubblica". L'Amministrazione comunale di Caselle in Pittari ringrazia "quanti si stanno adoperando per circoscrivere quanto prima il focolaio epidemico" e in particolare "il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Salerno e tutti gli operatori sanitari impegnati, per la disponibilità immediata e il lavoro proficuo di questi giorni, e la Polizia municipale per il supporto alle operazioni odierne".

Piana del sele

Nella giornata di oggi è stato registrato nel comune di Battipaglia, al momento, un nuovo caso di persona risultata positiva al Covid-19, non legata ai contagi di rientro dalle vacanze. Lo comunica, sui social, la sindaca Cecilia Francese.