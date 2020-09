Covid-19: salgono a 25 i positivi a Sarno, controlli a tappeto

Allarme Covid-19 a Sarno: salgono a 25 i casi di persone positive. "Abbiamo atteso per avere tutti i dati utili da riferire alla comunità di Sarno - ha fatto sapere il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Roberto Robustelli - Ieri sono risultati 2 tamponi positivi e 4 test sierologici positivi (ora da approfondire con tampone) riferiti a persone che hanno preso parte pochi giorni fa ad un evento". Poi, in serata, un altro tampone positivo comunicato dall’Asl di Salerno non collegato ai 2 precedenti. Dunque, le persone positive al Covid confermate da tampone, sono in totale 3.

"Stiamo ricostruendo i contatti, laddove da una prima indagine, sembrano più ampi, anche attraverso una analisi epidemiologica.

Oggi saranno effettuati circa 40 altri tamponi", assicurano dal Comune.

L'appello