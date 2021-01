Covid-19 a Battipaglia, attivato punto tamponi rapidi presso il "Pala Schiavo"

Le nuove AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali) della medicina di famiglia hanno attivato il punto tamponi rapidi presso il "Pala Schiavo" a Battipaglia. Nelle ultime ore, Comune e Protezione Civile hanno montato l’apposita tenda.

Il servizio

In città sono due le AFT: una coordinata dal dottore Carlo Crudele con 24 colleghi e l'altra coordinata dal dottore Salvatore Senatore con 23 colleghi, e si occupano di impegnare i medici in progetti come le vaccinazioni, gli screening, i tamponi etc. Oggi incontro nel nuovo punto: la mattina operano i militari per l’Usca, il pomeriggio si alterneranno i medici di base per i propri pazienti.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Cecilia Francese: “Anche questa realtà è presente sul nostro territorio, insieme all’Usca.I medici potranno effettuare tamponi rapidi ai propri pazienti e ciò ci permetterà di fare ulteriormente prevenzione e isolare quanto prima i pazienti sospetti. La rete esiste grazie all’impegno di tutti. Ringrazio i Colleghi, molti di loro presenti ieri mattina. Ringrazio i coordinatori, i dottori Crudele e Senatore. Buon lavoro!".

Gallery