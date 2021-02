Covid-19 nelle classi: il sindaco chiude tutte le scuole ad Agropoli

Scuole chiuse, nella giornata di domani (lunedì 8 febbraio), ad Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola ha firmato l’ordinanza a seguito dei nuovi casi di positività emersi nei giorni scorsi che incrociano più istituti ed hanno visto l'Asl “avere difficoltà nello stilare le relative catene di contatto”.

Il virus nelle classi

Il primo cittadino spiega: “Ad oggi il personale non è riuscito, per le motivazioni più diverse, a contattare tutte le persone al fine di predisporre le necessarie verifiche del caso”. Di qui la decisione: “Al fine di agevolare l'espletamento di tali operazioni, per ragioni precauzionali e di cautela, d'accordo con l'Asl, ho disposto per la giornata di domani, lunedì 8 febbraio, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole presenti sul nostro territorio, ad eccezione di quelle dell'infanzia”.