Covid-19, nuovi casi nei comuni: il report dei sindaci

Nuovi casi di Covid-19 nel salernitano, così come comunicato dai sindaci con i rispettivi bollettini istituzionali diffusi attraverso i canali social.

Tornano a salire i contagi a Roccadaspide, come comunicato dal primo cittadino, Gabriele Iuliano:

“A seguito del cluster di contagi accertato presso il P.O. di Roccadaspide e dei tracciamenti e controlli eseguiti sui contatti, è pervenuta la comunicazione di positività di 16 nostri concittadini. Dei 4 già positivi 2 sono guariti. Il numero degli attuali positivi, quindi, è di 18. Dalle informazioni assunte sarebbero tutti in condizioni non preoccupanti, essendo per lo più asintomatici”.