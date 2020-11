Covid-19: nuovi casi positivi ad Altavilla Silentina, Baronissi, Campagna e Ceraso

Aumentano i contagi nella provincia di Salerno. Questa mattina ai due cittadini purtroppo deceduti nella giornata di ieri, si accompagnano tredici nuovi casi di positività al Covid-19 ed un cittadino guarito nel comune di Baronissi. Lo comunica il sindaco Gianfranco Valiante che spiega: “Rivolgo invito ai cittadini che si fossero sottoposti presso laboratori privati accreditati ad esame Sars-covid-2 da tampone rino-faringeo con “esito positivo” di farne immediata riservata comunicazione al Comune di Baronissi indirizzo di posta elettronica “unitadicrisi@comune.baronissi.sa.it” oppure al numero telefonico whatsapp 3288605474. Detta comunicazione consentirebbe alle preposte Autorità immediata conoscenza del preciso numero di contagi e della situazione epidemiologica per l’adozione di ogni prescrizione prevista dai protocolli ufficiali”.

Gli altri comuni

Altri 9 casi positivi a Campagna (6 dei quali sono familiari di precedenti casi di positività). In totale, i casi di positività comunicati sul nostro territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 89. Di questi 89 casi, 53 si sono sviluppati all’ interno di 17 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’intero nucleo familiare). Scende a 33 il numero degli attualmente positivi al Covid-19 ad Altavilla Silentina: oggi 8 guarigioni, 3 invece sono i nuovi positivi. Infine, alle tre persone di Ceraso già risultate positive nei giorni scorsi se ne sono aggiunte altre tre: sono tutte in isolamento e sono stati già tracciati i contatti.