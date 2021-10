Covid-19 ad Amalfi, due alunni positivi: sospese le classi

Quattro cittadini di Amalfi sono risultati positivi al Covid-19. Lo si apprende dalla pagina Facebook del Comune. Si tratta, in particolare, di due alunni non vaccinati dell'Istituto Comprensivo "Gerardo Sasso" e di due persone adulte.

Il caso

In una nota destinata ai genitori di tutti gli alunni – riporta Il Vescovado - la dirigente scolastica Rosa Viscardi, in contatto con Comune e Asl, scrive: "In data odierna abbiamo provveduto ad inviare al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Salerno la dovuta documentazione e siamo in attesa di istruzioni da parte dell'organo competente; nelle more, nel primo pomeriggio è previsto un intervento di sanificazione straordinaria a cura della ditta Saia Disinfezioni srl di Roccapiemonte per l'intero plesso. Ciò premesso, onde evitare inutili allarmismi, invito tutti, ad una fattiva e serena collaborazione". Di conseguenza, in entrambe le classi sono state sospese momentaneamente le attività didattiche.