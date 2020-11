Covid-19: positiva amministratrice ad Orria, altri casi ad Aquara e Pellezzano

Aumentano i casi positivi in provincia di Salerno. Nel pomeriggio di oggi un’amministrazione del Comune di Orria è risultata positiva al tampone per Covid-19. La donna è asintomatica ed in isolamento domiciliare. Si sta procedendo con la ricostruzione della catena dei contatti.

L’avviso

Il sindaco Mauro Inverso: “Anche se nessun contatto stretto vi sia stato con l’amministratrice, è stato deciso che i consiglieri, gli assessori e quanti erano presenti in quella seduta quel giorno e tutti gli impiegati, vengano sottoposti da subito a tampone privatamente. Personalmente io ho già provveduto, oggi pomeriggio, a sottopormi a tampone rapido molecolare e vi comunico che il risultato è negativo. Mi sottoporrò ad ulteriore tampone, nelle prossime 24/48 ore, per ulteriore verifica. Vi informo comunque che tutti sono in buona salute e, in attesa dei risultati, si continuerà a lavorare da casa”.

Gli altri comuni

Ad Aquara sono stati rilevati altri 6 cittadini: sono tutti parenti, molti asintomatici ed altri con lievi sintomi, che ora sono in isolamento domiciliare. “L’Asl e il loro medico di base provvederanno agli ulteriori tamponi e agli adempimenti successivi. La situazione è delicata anche se finora è localizzata ai soli casi presentatisi” comunicano dal Municipio. Salgono a 65 i contagiati a Pellezzano: oggi pomeriggio sono stati registrati 11 casi nuovi.

Un decesso a Buonabitacolo