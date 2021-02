Covid-19: nuovi casi in cinque comuni, chiude scuola a Capaccio

Aumentano i contagi da nord a sud della provincia di Salerno. Nella Città dei Templi sono state sospese le attività didattiche in presenza alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo per la positività di un alunno

Il Covid-19 continua a dilagare da nord a sud della provincia di Salerno. Altri 23 casi positivi (16 asintomatici e 7 sintomatici) sono stati rilevati, nelle ultime ore, nella sola città di Angri, facendo salire il numero complessivo a 131 (104 asintomatici e 27 sintomatici); 7 a Baronissi (87 totali); 6 ad Eboli (169 totali); 1 a Campagna (28 totali); 1 a Pontecagnano (146 totali):

Il virus in classe

Un alunno della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Capaccio Paestum è risultato positivo al tampone. Per questo, per la giornata di oggi (17 febbraio), sono state sospese le attività didattiche in presenza ed è stata attivata la dad (didattica a distanza) a scopo precauzionale.