Covid-19: due nuovi contagi ad Angri, al via intanto i test sierologici all'Unisa

Due nuovi casi di Covid ad Angri, provenienti da 2 focolai diversi. A renderlo noto, il sindaco Cosimo Ferraioli: "Vi invito come sempre alla massima prudenza". In totale, nel comune i positivi sono 12, i guariti 42 e un deceduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al via il monitoraggio all'Unisa

Al via test sierologici anche all'Università di Salerno, da domani, su tutto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo. I primi sessanta dipendenti si recheranno domani presso i laboratori del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo salernitano. Lo screening proseguirà per le prossime settimane per garantire la riapertura in sicurezza dell'ateneo, per il 15 settembre.