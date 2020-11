Covid-19: record di casi ad Angri e Eboli, contagi in altri 13 comuni

Nuovo balzo dei contagi in diversi comuni del salernitano. Oggi il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri ha disposto test sierologici veloci oltre che per tutto il personale del Comune, anche per consiglieri e assessori, e la sanificazione dei locali comunali. L’attività di prevenzione - fanno sapere dal Municipio - si è resa necessaria a seguito della possibile positività - non ancora confermata - di una collaboratrice esterna dell'Ufficio Contenzioso dell’Ente che in ogni caso negli ultimi giorni non aveva frequentato gli uffici. Le persone attualmente positive sono 24, mentre 42 sono quelle poste in quarantena fiduciaria.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri comuni

Record ad Eboli con 42 casi positivi, seguita da Angri con 21 nuovi; 1 a Castellabate (11 totali); 1 a Sapri (48 totali); 1 Moio della Civitella; 1 Roccagloriosa; 2 Ispani; 4 Casaletto Spartano. Sedici in Costiera Amalfitana: 2 Cetara, 5 Maiori, 4 Minori, 1 Positano, 1 Ravello, 3 Vietri sul Mare.