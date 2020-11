Covid-19: balzo dei contagi, altri casi positivi in sedici comuni

Nuovo balzo dei contagi nei comuni della provincia di Salerno. Questa sera sono stati rilevati: 26 casi positivi al Covid a Scafati (422 totali), 18 Angri (315), 10 a Pontecagnano (184),8 a Scala (25), 7 a Siano (94), 7 a Sant’Egidio del Monte Albino (170), 5 a Giffoni Sei Casali (62 di cui 18 in Rsa), 4 a Ravello (21), 4 a Giffoni Valle Piana, 2 a Caggiano (4), 2 a San Cipriano Picentino (55), 2 Roscigno (2), 2 Conca dei Marini (6), 1 a Maiori, 1 a Furore, 1 a Vietri sul Mare. Fortunatamente, in ogni comune, si registrano anche diverse guarigioni. I primi cittadini, comunque, invitano a rispettare le normative entrate in vigore con la zona rossa.