Covid-19: l'appello di Napoli e Loffredo ai commercianti, sanificazione di farmacie e supermercati

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e l’assessore al Commercio Dario Loffredo lanciano un accorato appello ai negozianti salernitani affinchè rafforzino i controlli nelle loro attività per evitare la diffusione del Covid-19:

"Ancora una volta ci appelliamo ai nostri concittadini affinché mantengano atteggiamenti rigorosi e di grande responsabilità. Non possiamo vanificare gli sforzi e i sacrifici dei mesi scorsi. Ci giungono segnalazioni di supermercati ed esercizi commerciali con una capienza di clienti al proprio interno ben oltre il consentito. Questo atteggiamento non è tollerabile. Si mette così a rischio la propria e l'altrui salute. Chiediamo anche ai titolari di negozi, di far rispettare le regole, evitando assembramenti inutili e pericolosi".