Covid-19 ad Agropoli: il sindaco fa appello al senso di responsabilità di tutti

In virtù della situazione che stanno vivendo i Comuni vicini ad Agropoli, con una serie di casi di contagi registrati nelle ultime settimane, il sindaco Adamo Coppola ci tiene a richiamare concittadini ed ospiti al senso di responsabilità, di osservare un comportamento rispettoso delle prescrizioni, al fine di scongiurare episodi di contagio. In caso contrario, si vedrà costretto ad assumere provvedimenti, anche decisi. «Nella nostra Città non abbiamo casi accertati di Coronavirus – afferma il sindaco – quindi siamo tranquilli da questo punto di vista, ma atteso quanto sta accadendo nei paesi limitrofi vi esorto a prestare una maggiore attenzione. La mascherina va indossata nei luoghi al chiuso, nei ristoranti, nei negozi, nei centri commerciali. Ho dato input ai vigili urbani di controllare che questo obbligo venga rispettato e fatto rispettare». «Altro capitolo – prosegue - riguarda le spiagge, i luoghi d’incontro dove non vi è obbligo di indossare la mascherina e non voglio arrivare ad imporla. Quindi consiglio a tutti di indossarla qualora non ci sia la possibilità di mantenere le distanze. Non vogliamo tornare al passato e per questo mi appello ad ognuno di voi, al vostro impegno a rispettare le prescrizioni, come abbiamo già fatto tutti insieme qualche mese fa: continuiamo a goderci le vacanze, dando massima disponibilità agli ospiti e ai turisti che vengono in Città, ma non dimentichiamo il rispetto della salute, propria e degli altri. Utilizziamo la mascherina quando la situazione lo richiede».