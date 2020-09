Covid-19 a Salerno, l'appello del sindaco: "Rispettare le regole, più controlli in città"

Nuovo appello del sindaco Vincenzo Napoli ai salernitani affinchè rispettivo tutti i provvedimenti in rigore per impedire la diffusione del Covid-19. “Fino al 4 ottobre, rispettando pienamente l'ultima ordinanza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, dobbiamo sempre indossare la mascherina; per tutta la giornata ed anche all'aperto. E' una precauzione indispensabile per fronteggiare la pandemia insieme al lavaggio frequente delle mani ed al rispetto della distanza fisica”.

I controlli

Il primo cittadino conferma la linea dura: “In ogni circostanza dobbiamo avere il senso di responsabilità che finora ha contraddistinto la città di Salerno. Ognuno deve fare la propria parte. D'intesa con le forze dell'ordine e la Polizia Municipale stiamo defininendo un piano di controlli a tappeto nei luoghi pubblici, negli esercizi commerciali, negli uffici per prevenire e sanzionare la violazione delle regole e dei comportamenti sanitari” conclude Napoli.