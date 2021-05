Covid-19, muore una donna ad Aquara: il cordoglio del sindaco

La piccola comunità cilentana piange la scomparsa di Giuseppina Di Gregorio, ricoverata in ospedale a Napoli per complicanze scaturite dal contagio. Domani la salma giungerà direttamente al cimitero per l'ultima benedizione, prima della sepoltura

Nuova vittima del Covid-19 in provincia di Salerno. La piccola comunità di Aquara piange la scomparsa di Giuseppina Di Gregorio, ricoverata in ospedale a Napoli, per complicanze scaturite dal contagio.

Il cordoglio

A comunicarlo, sui social, il sindaco Vincenzo Luciano: “Abbiamo sperato fino in fondo che Pina potesse tornare a casa, ad Aquara, tra il conforto della sua famiglia e di tutti noiPurtroppo, questo virus maledetto è riuscito a vincere sulla sua fragilità, lasciandoci il dolore e lo sconforto di una famiglia e dell'intera nostra comunità. Il sindaco, e l'intera Amministrazione Comunale, si uniscono a tutti voi in questo abbraccio affettuoso a suo marito, alle sue figlie, ai suoi nipoti, e a tutti i suoi cari, perché non si sentano soli in questo momento così devastante”.

Il funerale

Domani la salma giungerà direttamente al cimitero per l'ultima benedizione, prima della sepoltura. “Purtroppo per le norme Covid vi chiediamo di restare a casa e di ricordare nelle vostre preghiere la nostra concittadina Pina” conclude Luciano.