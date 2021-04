Covid in asili e scuole di Cava ed Eboli: alunni e insegnanti in quarantena

Il Covid-19 continua a dilagare anche nelle scuole. A Cava de’ Tirreni, due studenti sono risultati positivi presso l’Istituto Comprensivo “Carducci Trezza” frequentanti la classe quinta B della scuola primaria “San Lorenzo” e la classe terza F della scuola secondaria di I grado. Alunni e docenti sono in quarantena in attesa dei tamponi: da domani, per le classi interessate, partirà la Dad.

Piana del Sele

Intanto, ad Eboli, una maestra della scuola dell’infanzia appartenente al plesso “Berniero Lauria” dell’Istituto Comprensivo Generale Gonzaga, con la prima dose di vaccino già somministrata, è risultata positiva al Covid-19 insieme ad un alunno. Alle scuole elementari, nella stessa scuola, è risultata positiva una alunna: di conseguenza, tutta la classe insieme ai docenti sono in quarantena. La scuola, nella giornata di domani, resterà chiusa per la sanificazione.