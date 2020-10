Allarme Covid, l'Asl Salerno sospende tutte le attività: resta aperta oncologia

Il sovrintendente per l’emergenza Covid dell’Asl Salerno, Mario Polverino, ha disposto l’immediata sospensione di tutte le attività ad eccezione di quelle d’urgenza, di interesse oncologico e la cui mancata esecuzione può avere un significativo impatto sulla prognosi.

Le nuove disposizioni

La comunicazione è stata inviata, ieri, al direttore generale dell’Asl Mario Iervolino e al direttore sanitario Ferdinando Primiano. E fa seguito alla disposizione del 5 ottobre della Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania, che dava indicazioni di “limitare e/o sospendere temporaneamente le attività ambulatoriali e di elezione programmata, anche attraverso accorpamenti e processi di razionalizzazione che vedono interessate le unità operative rientranti nella medesima area funzionale”. Non solo. Ma vi è anche una ulteriore disposizione dell’Unità di Crisi Regionale che e ribadisce che occorre procedere alla sospensione dal 16 ottobre e fino a nuova disposizione dei "ricoveri programmati sia medici che chirurgici nella misura utile al raggiungimento della maggiore domanda assistenziale, fatti salvi i ricoveri con carattere di urgenza non differibili e quelli per pazienti oncologici ed oncoematologici medici e chirurgici".

