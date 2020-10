Covid-19, assembramenti a Salerno: blitz del sindaco nei quartieri

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, questo pomeriggio, si sta recando in alcune delle zone con più concentrazione di persone per verificare che tutti indossino la mascherina e rispettino il distanziamento imposto per contenere il Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I controlli

In questo momento il primo cittadino, insieme ad una pattuglia della Polizia Municipale, sta percorrendo Corso Vittorio Emanuele dopo essere stato al Parco del Mercatello, in piazza Gian Camillo Gloriosi, in piazza monsignor Grasso. "È necessario - ribadisce il sindaco Napoli - che tutti facciano la propria parte. Poche, semplici, regole rispettate da tutti ci permetteranno di uscire prima da questa complessa e delicata situazione".