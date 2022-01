Covid-19: balzo dei contagi in 16 comuni, restrizioni in arrivo ad Aquara

Aumentano costantemente i contagi nei comuni, da nord a sud della provincia di Salerno. Nelle ultime ore, sono stati rilevati 14 casi positivi al Covid a San Marzano sul Sarno, 12 a Serre, 94 totali a Centola, 25 a Sapri, 36 ad Amalfi, 24 a Giffoni Sei Casali, 2 a Petina, 11 a Minori, 23 a Siano, 39 a Giffoni Valle Piana, 45 totali a Polla, 9 ad Omignano, 3 a Sicignano degli Alburni, 8 ad Oliveto Citra, 8 a Castiglione dei Genovesi, 1 a Postiglione.

Restrizioni negli Alburni

Intanto, dal Comune di Aquara fanno sapere che “a breve ci saranno norme anti Covid più restrittive, per cercare di calmierare la grave situazione dei contagi in atto. Inoltre, le Usca sono in difficoltà e non si riesce con la dovuta tempestività ad effettuare e processare i tamponi e a tracciare la lista dei contatti. Le norme in atto danno molta responsabilità e protagonismo civico ai cittadini coinvolti, direttamente o indirettamente, dal Covid e dalla variante”. Per l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Marino “è fondamentale, nel rispetto di tutti e non solo delle varie ordinanze, isolarsi immediatamente, rispettare le quarantene, anche di chi è stato a contatto, sentire il proprio medico, evitare furbizie sciagurate e pericolose per tutti. Noi, unitamente alle forze dell’ordine, faremo il possibile per tutelare la sicurezza e il rispetto delle regole da parte di tutti, ma lo ripeteremo fino alla nausea, senza autocontrollo, responsabilità, serietà, collaborazione di ognuno di noi, non andiamo da nessuna parte”.