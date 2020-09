Covid-19 e prevenzione nelle scuole, chiuso il bando per ottenere 3 mila euro

Prosegue lo screeening obbligatorio per il personale scolastico. A due settimane dall'apertura delle scuole in Campania, sono oltre 80mila su 130mila i docenti e non docenti che si sono sottoposti allo screening.

Il bando

Si è chiusa intanto la manifestazione d'interesse, riservata agli istituti scolastici, per ottenere il bonus di tremila euro della Regione, che sarà destinato all'acquisto di termoscanner con telecamera. Inoltre distribuirà per ciascun plesso scolastico anche le cosiddette "pistole" per la misurazione singola della temperatura.