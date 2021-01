Beccati senza mascherina al supermercato: multata coppia a Baronissi

L'episodio si è verificato in un'attività commerciale del centro. Sarebbe nata una discussione tra i diretti interessati ed altre persone presenti in loco

Nonostante la terza ondata del virus Covid-19 c’è ancora chi continua a non rispettare le norme di prevenzione in vigore ormai da quasi un anno.

Il fatto

Oggi, a Baronissi, una coppia è stata sorpresa in un supermercato, situato in pieno centro, senza la mascherina. Sarebbe nata una discussione tra i diretti interessati ed altre persone presenti in loco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno elevato una pesante multa ai due trasgressori. “C’è ancora chi non capisce” è il laconico commento, sui social, del sindaco Gianfranco Valiante.