Covid-19 a Battipaglia, positivo un alunno: scatta la chiusura della scuola

Sale la tensione a Battipaglia. Dopo la positività al Covid19 riscontrata oggi ad un alunno, la sindaca Cecilia Francese ha disposto sospensione per domani (giovedì 15 ottobre) di tutte le attività didattiche e non ospitate all’interno del plesso scolastico facente parte dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Gatto”, situato in Via Capone 2 (Scuola secondaria di primo grado), per consentirne la sanificazione. Inoltre, una decina di casi, si sarebbero registrati all’ospedale all’ospedale “Umberto I” di Nocera inferiore.

Le guarigioni

Una buona notizia arriva da Felitto che è tornato Covid Free. “Ci è appena giunta la notizia, dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Salerno, che i tamponi eseguiti, sia sulla persona risultata positiva al covid domenica sera, sia sui contatti, hanno dato esito negativo” annuncia il sindaco Carmine Casella: “Rasserenati da questa bella notizia, non abbassiamo la guardia e continuiamo a rispettare le regole: mascherina, distanziamento e lavaggio delle mani”. A Sala Consilina, invece, sono guarite due ragazze risultate positive dopo il rientro da una vacanza all’estero.