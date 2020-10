Covid-19: contagi a Battipaglia, Cava, Eboli, Roccapiemonte, Scafati e Vietri. Chiude "Geriatria" a Polla

Aumentano ancora i contagi nei comuni salernitani. Questa sera sono stati registrati: 14 nuovi casi positivi al Coronavirus a Battipaglia (126 i totali), 6 ad Eboli (47) 2 a Roccapiemonte (15), Scafati (8) e 2 a Vietri sul Mare (9).

Il problema dei tamponi

A Cava de’ Tirreni, comune comunicato dal sindaco Vincenzo Servalli, le persone contagiate salgono a 128. Di questi, la maggioranza sono asintomatici e sono in casa mentre due sono ricoverati in ospedale. “Il sistema di tracciamento dei contatti, da parte dell'Asl, procede con una certa difficoltà ed il tempo di realizzo dei tamponi si è allungato per via del grande carico di lavoro”.

L’ospedale di Polla

Il reparto di Geriatria è stato temporaneamente chiuso per un caso Covid. A risultare positiva al virus una paziente, che è in buone condizioni di salute. Si attende il processo dei tamponi effettuati sul personale in sevizio e sui degenti.