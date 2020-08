Nuovi casi di Covid-19 a Bellizzi: stop a manifestazioni culturali e politiche

Stop alle manifestazioni culturali e politiche a Bellizzi. Nel pomeriggio si è conclusa la riunione operativa con tra i vertici dell’amministrazione comunale e il Centro Operativo Comunale alla presenza anche della Protezione Civile, nel corso della quale si è fatto il punto della situazione in merito alla ricostruzione dei contatti di questi giorni con persone risultate positive di Covid-19.

I dati

Allo stato attuale risultano positive circa 16 persone, di cui quattro residenti fuori comune. “Nei prossimi giorni – ha annunciato il sindaco Mimmo Volpe - sarà intensificato da parte delle forze dell'ordine i controlli ai soggetti sottoposti alla quarantena da parte dell'Asl/Usca. Attraverso il progetto di Cittàsicureza, in sinergia con il comando Stazione Carabinieri e il nostro comando dei vigili saranno intensificati i controlli delle attività dove si svolgono maggiormente attività di gruppo. Oltre alle piazze, parchi e giardini”.

La nuova ordinanza

Inoltre, è stato deciso di sospendere ogni tipo di attività, sia politiche che culturali. “Questa decisione – aggiunge Volpe - vuole essere un segnale di tutela e di tranquillità per tutti. Anche per alcune categorie protette. Evitiamo a priori anche qualsiasi speculazione politica nostrana. In questo momento abbiamo bisogno di unità, solidarietà e coesione sociale per continuare a combattere questo nemico che colpisce tutti in modo indistinto. Solo per correttezza e lealtà che da sempre ci ha contraddistinto, abbiamo a oggi oltre 70 nostri concittadini in quarantena fiduciaria con l'attesa del tampone da parte dell'Usca. Molti prelievi sono stati già effettuati a casa dei nostri cittadini in questi ultimi sette giorni. Ricordo sempre che il vostro medico di base è il vostro primo referente. Qualsiasi sintomo va comunicato a lui. Inoltre è colui che vi fa la prenotazione per il tampone presso gli ambulatori della Asl. Facciamo gli auguri ai nostri concittadini per una presta guarigione".