Covid-19, bidello positivo al test sierologico: scuola chiusa ai docenti a Mercato San Severino

Caso sospetto di Covid-19 in una scuola di Mercato San Severino. Un collaboratore scolastico della scuola media inferiore “San Tommaso d’Aquino”, infatti, si è sottoposto volontariamente al test sierologico ed è risultato positivo. Di qui la segnalazione al locale Distretto Sanitario che ha disposto ed effettuato il tampone, il cui esito si conoscerà nelle prossime ore.

I controlli

La scuola, che è anche seggio elettorale, almeno per il momento è stata chiusa ai docenti. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta una riunione a cui hanno partecipato diversi insegnanti e, nel plesso, era presente anche il collaboratore scolastico. Dal Municipio, comunque, invitano a non creare allarmismi in quanto la situazione è costantemente monitorata sia dalle autorità sanitarie che dall’amministrazione comunale.