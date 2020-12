Covid-19: 1.842 nuovi positivi in Campania, altri 22 decessi in 48 ore

In calo, i contagi in Campania. L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologic​a da Covid-19 ha fatto sapere che sono 1.842 i nuovi positivi, di cui 1.657 asintomatici e 185 sintomatici su 19.759 tamponi effettuati ieri. Per la prima volta, da oltre un mese, il rapporto tra il numero dei contagi e il numero dei casi analizzati è inferiore al 10%, per la precisione è pari al 9.32%. In altre parole, meno di un tampone su 10 è risultato positivo.

In totale, dunque, sono 158.274 i contagi su 1.615.159 casi analizzati, in Campania. In merito ai decessi, 22 sono stati registrati nelle ultime 48 ore e 21 in precedenza, ma registrati ieri, per un totale di altri 43 casi su 1.764 totali. Circa i guariti, 2.183 quelli delle ultime 24 ore su 54.015 complessivi.

Ecco il report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 173



Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 2.064

** Posti letto Covid e Offerta privata