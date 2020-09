Covid-19: 195 nuovi contagi in Campania, un altro positivo a Campagna

Sono 195 i nuovi positivi al Covid-19, su 6.027 tamponi effettuati ieri. Complessivamente, in Campania risultano 11.102 i contagi su 559.258 casi analizzati. Fino alla mezzanotte di mercoledì, nessun nuovo deceduto sui 457 totali, mentre 105 i guariti sui 5488 complessivi.

La guarigione il nuovo contagio

Intanto, il sindaco di Campagna ha fatto sapere che la ragazza risultata positiva al rientro dalla Spagna, prima del 15 agosto scorso, è definitivamente risultata negativa. La Prefettura, di concerto con l'ASL, ha effettuato lo screening di tutti gli operatori e di tutti gli ospiti dei Centri di Accoglienza presenti sul territorio. Ma oggi l'Asl ha comunicato un nuovo caso di positività. Il sindaco, dunque, ha ricordato che a Campagna sono positivi 2 cittadini di nazionalità non Italiana, ospiti di un Centro di Accoglienza collocato nel comune. I due sono stati isolati in un'apposita struttura. Tutti gli altri ospiti del Centro (compreso gli ospiti degli altri due Centri) sono stati sottoposti a tampone e l'esito è stato, per tutti, negativo. Sempre a Campagna, contagiati anche altri 5 cittadini. Di questi ultimi, relativamente ai primi 2 casi, sono stati effettuati i tamponi a tutti i familiari e ai contatti diretti e l'esito è stato, per tutti, negativo. In merito agli altri 2 casi risultati positivi, sono stati sottoposti a controllo i familiari e i contatti più stretti e l'esito è stato, per tutti, negativo. Circa l'ultimo caso, quello di oggi, sono scattati i protocolli dell'ASL.