Covid-19, nuova ordinanza a Bracigliano: vietato uscire di notte in piazze e strade

Il provvedimento restrittivo, emesso dal sindaco Antonio Rescigno, si è reso necessario per eseguire una nuova disinfezione e sanificazione ambientale per contrastare l’emergenza sanitaria

Scatta da oggi (7 giugno 2021) fino a giovedì 11 giugno, il divieto di stazionamento sulle piazze e strade del Comune di Bracigliano dalle 22 fino alle 5 del mattino seguente. A stabilirlo un’ordinanza di somma urgenza emessa dal sindaco Antonio Rescigno, resa necessaria per eseguire una nuova disinfezione e sanificazione ambientale per contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19.

La prevenzione

Dopo gli interventi di disinfezione straordinaria delle strade comunali e provinciali, piazze, cimitero comunale, scuole, degli uffici pubblici realizzati nel recente passato, dalla stasera, da lunedì 07 Giugno e fino a giovedì 11 giugno, dalle 22 alle 5 del mattino successivo, verrà effettuata la ripresa delle operazioni di sanificazione sulle strade comunali cittadine e sui luoghi pubblici all’aperto. I cittadini dovranno, in via precauzionare, chiudere gli infissi esterni, non lasciare gli indumenti stesi all’aperto, non parcheggiare le proprie auto lungo le strade, tenere in casa gli animali domestici e restare a casa. E’ raccomandato uscire solo per motivate ragioni.

Il commento

“In riferimento alle ordinanza regionali e nazionali - ha detto il sindaco Rescigno – abbiamo di nuovo ritenuto opportuno eseguire una ulteriore sanificazione del territorio comunale per contrastare in maniera ancora più incisiva l’emergenza sanitaria, soprattutto in questo periodo nel corso del quale si sta assistendo ad una accelerazione della campagna vaccinale, che sta favorendo un graduale ritorno alla normalità quotidiana”. Proprio sul fronte vaccini, a Bracigliano si registrano numeri importanti, con più del 60% della popolazione adulta che ha effettuato almeno la prima dose di vaccini. Senza contare che ora potranno vaccinarsi anche gli under 18.