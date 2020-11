Covid-19: nuovi positivi a Buccino, Sicignano, Sala Consilina e San Gregorio Magno

Aumentano ancora i casi positivi nella zona sud della provincia di Salerno. In particolare, tra gli Alburni e il Vallo di Diano. Altri 10 contagi sono stati rilevate nel comune di Sicignano degli Alburni, dove i complessivi sono 32. Tra questi una persona è ricoverata in ospedale, 29 sono asintomatiche e 2 persone hanno i sintomi del virus.

Gli altri comuni

Altre 5 persone sono state poste in isolamento a Sala Consilina: non sono riconducibili a nuclei familiari o persone già affette dal virus; il totale dei positivi sale a 33. Tre nuovi positivi anche a Buccino (14 i totali) dove si registra anche una guarigione. Due a San Gregorio Magno. “Essendo stati autorizzati dai diretti interessati e considerato che c’è un’attività commerciale coinvolta - comunicano dal Comune - siamo tenuti a chiarire che i cittadini risultati positivi al virus sono Pasquale Fresolone e Monia Trimarco, proprietari del DAG bar sito in Piazza Municipio. Entro domani sarà ricostruita la rete dei contatti e saranno effettuati i tamponi nel più breve tempo possibile. Intanto preghiamo tutti coloro che hanno avuto contatti con i positivi di osservare tutte le misure di sicurezza necessarie. La situazione attuale nel nostro comune è di 6 positivi; nessun ospedalizzato".