Torna dalla Germania e risulta positivo al Covid: isolato cittadino a Caggiano

Dopo gli ultimi contagi a Cava, Eboli, Pellezzano e Pontecagnano Faiano, un nuovo caso di positività al Covid-19 è stato registrato, sempre in giornata, nel piccolo comune di Caggiano. Si tratta di un cittadino caggianese rientrato dalla Germania. Il virus, dunque, anche qui non è sparito.

L’annuncio

A confermarlo è direttamente il sindaco Modesto Lamattina: “ Ieri, grazie al monitoraggio e alle costanti azioni di prevenzione che stiamo attuando da mesi nei confronti di tutte le persone provenienti da fuori e che avvisano del loro rientro, è stato sottoposto al tampone oro-faringeo e oggi purtroppo la notizia della positività. Voglio precisare che la persona è già in isolamento insieme alla sua famiglia e che si è già provveduto a ricostruire la lista dei contatti.

Il Coc è sempre operativo”. Di qui l’appello ai suoi concittadini: “Non si permetta nessuno di abbassare la guardia, non pensi nessuno di essere immune, in particolare mi rivolgo a tutti i ragazzi che la sera vogliono ritrovarsi insieme, non è questo l'anno della spensieratezza a cui siete abituati, attenzione e responsabilità. Sia chiaro che non verranno tollerate violazioni o trasgressioni delle norme anti- covid.

Il diritto alla salute è di tutti e viene prima di tutto il resto”.