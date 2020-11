Covid-19: nuovi casi positivi a Camerota, Castellabate, Pellezzano e Teggiano

Aumentano i contagi di Covid-19 nel salernitano. Questa sera 7 nuovi casi di positività sono stati rilevati a Pellezzano: si tratta, comunica il sindaco Francesco Morra, del signore Giantomaso Salvatore, residente a Coperchia (ha autorizzato alla divulgazione del nome); tre cittadini residenti a Capezzano; un cittadino residente a Pellezzano Capoluogo; due cittadini residenti nel comune di Pellezzano ma già in quarantena nel Comune di Salerno. Come di consueto, sono scattati i protocolli di messa in quarantena dei positivi e dei conviventi. Inoltre, è stata confermata la guarigione di un altro residente.

Nella zona sud

Due casi positivi di Coronavirus a Marina di Camerota e un caso positivo a Lentiscosa. Tutti e tre - fanno sapere dal Municipio - stanno bene e sono asintomatici. L’Asl è al lavoro insieme al sindaco e all'amministrazione per ricostruire la catena dei contatti. A Castellabate tre persone, già da giorni in quarantena perché facenti parte della catena dei contatti di uno dei primi positivi, sono risultate ,a loro volta, affette da Covid-19. Un precedente caso si è negativizzato. “Inoltre - comunica la sindaca Luisa Maiuri - l’Asl mi ha informato della positività di un’altra persona residente che però non dimora stabilmente a Castellabate, già in isolamento fiduciario. Ad oggi, i casi sono 14”. Infine, due casi positivi a Teggiano: sono due donne facenti parte dello stesso nucleo familiare e si trovano in isolamento domiciliare. Sono entrambe asintomatiche.