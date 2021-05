Covid-19, alunno positivo a Campagna: chiude il plesso "Mazzini"

Per effettuare la sanificazione degli ambienti scolastici, le attività didattiche in presenza verranno sospese per la giornate del 3 e 4 maggio. A disporlo un'ordinanza del sindaco Roberto Monaco

Il Covid-19 continua a diffondersi nelle scuole del territorio salernitano. Nel primo pomeriggio è giunta al Comune di Campagna la comunicazione, da parte del dirigente scolastico Ada Serafini dell'Istituto Comprensivo "Campagna Capoluogo", di un caso di positività che interessa un alunno frequentante la scuola secondaria di primo grado del Plesso Mazzini.

L’avviso

Per effettuare la sanificazione degli ambienti scolastici, le attività didattiche in presenza verranno sospese per la giornate del 3 e 4 maggio, in tutto il plesso scolastico Mazzini. Sarà firmata un’ordinanza dal sindaco Roberto Monaco che prevede la chiusura del plesso interessato. L' Asl provvederà, per propria competenza, ad attivare il protocollo previsto in materia sanitaria.