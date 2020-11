Covid-19: Campania zona rossa, De Magistris conferma l'indiscrezione

La Campania diventa zona rossa: lo affermano fonti del ministero della Salute e lo ha confermato, in un video, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche diventano 'arancioni'.

L'annuncio

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica con l'aggiornamento delle regioni nelle tre fasce di rischio Covid. In area rossa, insieme alla Campania, anche la Toscana.

Cosa cambia

Nella zona rossa, è possibile spostarsi soltanto per comprovate esigenze, alias motivi di lavoro, salute e emergenze. Vietati anche gli spostamenti tra comuni. Chiusi, inoltre, tutti i negozi al dettaglio. Rimangono aperti i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole, le lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, distributori automatici. Chiusi anche i mercati. Mentre i parrucchieri e i barbieri sono aperti. Sospese, inoltre, le attività dei servizi di ristorazione - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie - ad esclusione delle mense e del catering continuativo ma è sempre consentito ordinare cibo e bevande e domicilio e comprare cibo o bevande da asporto fino alle 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. Infine, passeggiate consentite solo se si tratta di “attività motoria”, da soli e in prossimità della propria abitazione.