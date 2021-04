Covid-19: nuovi contagi nei comuni, chiuso il Municipio a Sala Consilina

Il Covid-19 continua a diffondersi da nord a sud della provincia di Salerno. Altri 21 contagi sono stati rilevati ad Angri (311 totali)), 13 a San Valentino Torio (188), 9 ad Eboli (160), 8 a Capaccio (152), 8 a Vietri sul Mare (63), 4 a Giffoni Valle Piana (49), 3 a Siano (32), 3 Minori, 2 a Fisciano, 2 a Mercato San Severino (168), 2 ad Agropoli (52)1 Pellezzano (30), 1 Sicignano degli Alburni (2).

Il Vallo di Diano

Nella giornata di domani (venerdì 30 aprile) il Comune di Sala Consilina resterà chiuso al pubblico poichè è stata riscontrata la positività al Covid-19 di alcuni dipendenti. A disporlo, con un’apposita ordinanza, il sindaco Francesco Cavallone, che esclude dal provvedimento ’Ufficio di stato civile (esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e morte), l’Ufficio anagrafe (esclusivamente previo appuntamento per il rinnovo delle carte di identità scadute o smarrite o per le quali è stato già prenotato in precedenza l’appuntamento sia per il rinnovo che per il ritiro), l’Ufficio Protocollo (esclusivamente per gli atti in scadenza) e il Comando di Polizia Locale per comprovati motivi di necessità ed urgenza.