Non rispetta le norme anti-covid: multato locale a Casal Velino

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative di 400 euro (280 euro in caso di pagamento entro 5 giorni)

Gli agenti della Polizia Municipale di Casal Velino hanno sanzionato un locale dove hanno riscontrato assembramenti e mancato rispetto delle necessarie distanze previste dalla vigente normativa. Di conseguenza, il titolare è stato sanzionato.

Le multe

Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative di 400 euro (280 euro in caso di pagamento entro 5 giorni). Per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a cinque giorni.