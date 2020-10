Covid-19: tre nuovi casi a Battipaglia, contagiata preside a Vallo della Lucania

Aumentano ancora i contagi nel salernitano. Nella notte sono arrivati gli esiti di nuovi tamponi a Battipaglia: tre persone sono risultate positive al Covid19 che, sommate alle altre tre della giornata di ieri, portano a 39 il totale, a tutt’oggi, dei residenti contagiati. A comunicare l’aggiornamento sui contagi è la sindaca Cecilia Francese.

Contagio a scuola

Intanto resta alta la tensione anche nelle scuole. Ieri, a Vallo della Lucania, la dirigente scolastica della scuola primaria “Aldo Moro” è risultata positiva al tampone. E’ asintomatica e si trova in quarantena. “Nel primissimo pomeriggio - spiega il primo cittadino Antonio Aloia - è stata immediatamente disposta e prontamente effettuata la sanificazione dei locali degli uffici amministrativi, nonché di tutti gli ambienti connessi e collegati, comprese le vie di accesso ed i servizi. Tutti i contatti del caso accertato, asintomatici, sono stati tracciati, individuati e posti, prudentemente, in isolamento fiduciario dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl, in attesa dell’esecuzione del test molecolare, che sarà disposto nei tempi previsti dalla normativa vigente”. Le funzioni amministrative e di coordinamento delle attività didattiche saranno temporaneamente svolte in “smart working”, pertanto non vi sarà nessuna interruzione dei servizi.

Le rassicurazioni del sindaco: