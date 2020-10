Covid-19: 85 nuovi casi a Salerno città, sindaco e assessore illustrano le agevolazioni per i commercianti

Sono 85 i nuovi casi di contagio a Salerno città, a partire dal 1° ottobre, mentre si registrano 208 casi dal 1° luglio, di cui 22 attualmente ricoverati e 108 guariti. A fornire il report sulla pandemia a Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli. “Siamo in una situazione relativamente tranquilla - ha detto il primo cittadino - Registriamo negli ultimissimi giorni un maggior incremento della curva, ma la situazione resta accettabile e di tanto do merito ai miei concittadini che hanno avuto grande rispetto dei protocolli”.

L'appello del sindaco

“Non dobbiamo, però, abbassare la guardia se vogliamo mantenere questo trend. Osserviamo pochi semplici comportamenti nel nostro quotidiano: lavarsi le mani assiduamente, indossare la mascherina sempre e comunque, evitare luoghi affollati, rispettare le misure contenute nelle ordinanze regionali e nazionali e scaricare l'app immuni. Così potremo contenere il contagio, essere tutti più sicuri e dare una mano all’economia”.

Le agevolazioni per i commercianti

Il Comune di Salerno ha messo in campo una serie di iniziative a sostegno dei commercianti del territorio: a presentarle, l'assessore all'Annona Dario Loffredo, insieme al sindaco Vincenzo Napoli. "Abbiamo stanziato 3 milioni di euro sotto forma di credito di imposta per la Tari per tutte le attività che possono presentare la domanda sul sito istituzionale del Comune di Salerno - ha esordito Loffredo - Abbiamo poi deciso di prolungare al 31 gennaio 2021 la possibilità di godere di spazi esterni, con tavolini e sedie, per dare un respiro ai locali che stanno soffrendo".