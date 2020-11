Covid-19: nuovi casi positivi ad Acerno, Buonabitacolo, Pellezzano e Sant'Arsenio

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 nel salernitano. Altri 5 contagi sono stati rilevati a Pellezzano: si tratta di tre cittadini residenti a Capriglia; due cittadini residenti in Capezzano; si è registrata anche una guarigione.

Gli altri comuni

Altri tre abitanti di Acerno sono risultati positivi al tampone, di cui due attualmente domiciliari in altri Comuni. Un nuovo caso di contagio a Sant’Arsenio: è un’infermiera del posto che lavora nel reparto di Fisiopatologia Respiratoria presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. La donna, che non è asintomatica, non si è recata a lavoro da due settimane. Infine, altri 3 casi positivi al virus a Buonabitacolo: sono un anziano e due giovani, non riconducibili alle persone già risultate positive.