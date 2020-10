Covid-19: altri casi positivi ad Alfano, Castellabate e Fisciano

Aumentano di continuo i casi positivi al Covid-19, dalla Valle dell’Irno al Cilento. Tre nuovi contagiati sono emersi, questa mattina, a Castellabate tra i tamponi processati. “Si tratta – spiega la sindaca Luisa Maiuri - di due persone, contatti stretti, di un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi e già in isolamento. Il terzo caso riguarda una persona non residente ma che temporaneamente si trova sul nostro territorio, è asintomatica, non ha avuto contatti ed è in isolamento. Pertanto ad oggi i casi positivi nel Comune di Castellabate sono otto”.

Gli altri comuni

Un nuovo caso è stato accertato anche nel comune di Alfano. Si tratta del coniuge del caso precedente che era già in isolamento. “I contatti stretti sono risultati tutti negativi” dichiara il sindaco Elena Anna Gerardo. “Preciso che i due casi sono circoscritti soprattutto grazie alla diligenza e al senso di responsabilità delle persone coinvolte, ai quali va tutto il mio apprezzamento”. Due cittadini positivi anche a Fisciano. Si tratta di persone residenti rispettivamente alla frazione Penta ed a Fisciano capoluogo. “Si trovano in isolamento presso i propri domicili, non essendo il loro stato di salute preoccupante e sono in fase di ricostruzione i contatti avuti” fa sapere il sindaco Vincenzo Sessa.