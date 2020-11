Covid-19: nuovi casi positivi in dieci comuni salernitani

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 nel salernitano. Nel tardo pomeriggio sono stati rilevati altri 2 contagiati nel comune di Altavilla Silentina, dove i totali salgono ora a 37. Oggi inoltre sono stati fatti 22 tamponi di cui si avrà esito nei prossimi giorni.

Gli altri comuni

Altri 11 contagiati sono stati rilevati dall'Asl nel comune di Pellezzano. Si tratta - comunica il sindaco Morra - di Barbarulo Vincenzo, Barbarulo Luigi e Montefusco Carmela residenti in Pellezzano; Romano Carmine, residente in Capezzano; duecittadini residenti in Coperchia; quattro cittadini residenti in Capriglia; un cittadino ricoverato presso “La Quiete”. Cinque nuovi contagiati anche a Postiglione. Sette, invece, a Fisciano: si tratta di Iannone Rocco residente alla frazione Penta; Cerrato Luigi, Petti Anna, Cerrato Raffaele e Cerrato Gaetana residenti alla frazione Settefichi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare; un concittadino residente alla frazione Lancusi; un concittadino residente alla frazione Penta. Cinque nuovi casi a Sala Consilina (112 totali); a Teggiano attualmente i positivi sono 53, mentre l'ultimo bolletino del 14 novembre ne contava 38; altri 9 positivi a Buonabitacolo (35 totali). Infine, un'anziana di San Pietro al Tanagro con patologie pregresse e risultata positiva al virus è stata ricoverata all'ospedale di Polla; mentre a Pagani sono emersi altri 50 contagiati; 5 a Castel San Giorgio.