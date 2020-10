Covid-19: altri casi positivi ad Altavilla, Pagani, San Cipriano e Sicignano degli Alburni

Aumentano ancora i casi positivi nel salernitano. Dodici nuovi contagi sono stati accertati nel comune di Pagani, altri quattro a San Cipriano Picentino tra cui – rivela la sindaca Sonia Alfano – “i coniugi Felicia Cerra e Cipriano Noschese che mi hanno autorizzato alla divulgazione dei propri nominativi, il figlio convivente ha già effettuato tampone con risultato negativo”. Le persone in questione si trovavano già in quarantena precauzionale in attesa dell'esito.I contatti diretti dei positivi si sono sottoposti già a tampone e sono in isolamento fiduciario. I nuovi positivi si aggiungono ai due comunicati qualche giorno fa e non ancora negativizzati.

Nella zona sud

Sale a 6, invece, il numero dei positivi al Covid a Sicignano degli Alburni, dove nelle ultime ore sono stati registrati altri 2 casi. “Ad oggi - spiega il sindaco Giacomo Orco - il loro stato di salute è costantemente monitorato e non desta preoccupazione. Il tracciamento dei contatti avuti procede in maniera veloce e costante e ci auguriamo di chiudere presto un cerchio da non riaprire” spiega il primo cittadino. I primi tamponi sui contatti dei pazienti sono già stati eseguiti. un nuovo caso è stato accertato ad Altavilla Silentina, dove il totale dei positivi sale a 10.