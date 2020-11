Covid-19: nuovi casi positivi ad Angri, Baronissi e Campagna

Aumentano ancora i casi positivi nel salernitano. Sale a 183 il numero dei casi positivi ad Angri (167 asintomatici e 16 sintomatici) dove, la scorsa notte, sono stati rilevati altri 11 contagi, tutti asintomatici.

Il focolaio

Cresce la tensione a Baronissi dove si è sviluppato un focolaio alla Casa di Riposo "San Francesco da Paola" dove i positivi sono ad oggi diciotto di cui quindici anziani ospiti; almeno cinque con sintomi importanti. Le altre persone risultate positive sono asintomatiche e in isolamento domiciliare. Tutti i casi di contagio si sono sviluppati negli ultimi trentacinque giorni. Nelle ultime ore sono stati accertati nel comune della Valle dell’Irno altri 24 casi (95 totali, 59 guariti, 1 deceduto). Il sindaco Gianfranco Valiante conferma la linea dura: “Da questa sera, dalle ore 20 alle 22, è fatto divieto nella nostra città di stazionamento se non per motivate e indifferibili ragioni; é naturalmente consentito il regolare transito pedonale”.

Piana del Sele

A Campagna sono stati accertati altri 4 casi di positività al Covid-19, il dato complessivo è di 59 persone. L’Asl ha comunicato anche una guarigione.