Covid-19: Angri supera i 200 casi, nuovi contagi a Baronissi e Teggiano

Sfonda quota 200 contagi la città di Angri. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati rilevati 27 casi positivi al Covid-19 (di cui 23 asintomatici e 4 sintomatici), 13 le nuove guarigioni. Il totale è dunque di 219 persone affette dal virus. Ieri il sindaco Cosimo Ferraioli ha firmato una nuova ordinanza restrittiva sullo stazionamento nelle piazza cittadine.

Gli altri comuni

Cresce anche a Baronissi il contagio da Coronavirus. Oggi si registrano 24 nuovi positivi: la maggior parte si riferisce a nuclei familiari con positività di tre o più persone. Sale a 146 il numero attuale di positivi. Il sindaco Gianfranco Valiante ha convocato, questa mattina, il C.O.C. per ogni approfondimento e per l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica. Spostandoci nella zona sud, altri due casi positivi sono emersi a Teggiano. Si tratta di un 60enne e di una 21enne del posto che fortunatamente non hanno i sintomi del virus e quindi sono in buone condizioni di salute. Entrambi sono in isolamento domiciliare