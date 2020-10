Covid-19: altri 9 contagi ad Angri, barista positiva a Buccino

Sale a 44 il numero delle persone contagiate nel comune di Angri. Nella serata di ieri, infatti, sono stati accertati altri 9 casi positivi che rappresentano 3 nuovi focolai. A comunicarlo è il sindaco Cosimo Ferraioli che si rivolge direttamente ai suoi concittadini: “Sono consapevole dei sacrifici che ognuno di noi sta vivendo, ma dobbiamo necessariamente continuare a resistere, come abbiamo fatto fin dall'inizio della pandemia, seguendo le semplici regole e indicazioni normative che fronteggiano il Covid-19”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Negli Alburni

Nel comune di Buccino è rimasta contagiata la titolare del bar "Zucchero e Caffè" in via Pasteni, Giovanna Castiglia. Nei giorni scorsi si era sottoposta a due tamponi risultati negativi, il terzo processato nella giornata di ieri, così come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, presso un laboratorio privato, è risultato positivo. L'Amministrazione comunale - comunica il sindaco Nicola Parisi - ha già iniziato a tracciare i contatti della donna. Di qui l’invito a tutti coloro che hanno avuto contatti diretti negli ultimi 14 giorni di comunicarlo ai seguenti numeri: sindaco 3392088951 – 0828751231; vicesindaco 3930059728.