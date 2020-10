Covid-19: quattro nuovi casi ad Atena Lucana, Angri propone il tampone "drive-in"

Aumentano ancora i casi positivi nel Vallo di Diano. Nel corso di questo fine settimana sono emerse quattro nuove persone positive al Covid-19 nel comune di Atena Lucana. Al momento – fanno sapere dall’amministrazione comunale - risultano complessivamente: 10 persone positive, 24 persone in quarantena vigilata e 1 persona in quarantena volontaria. Fortunatamente tutti stanno bene.

Il tampone in strada

Intanto, nell’Agro nocerino sarnese, il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli ha chiesto la disponibilità, da parte dei componenti della Usca che opera a Corso Italia, di poter effetturare i tamponi orofaringei e nasofaringei nel parcheggio retrostante la Casa Comunale di Piazza Crocifisso, in modalità “drive in”. “Attraverso questo sistema – spiega - ci si potrà sottoporre al tampone senza scendere dall’auto, rispettando ancora di più il distanziamento e previa prenotazione. Inoltre, abbiamo chiesto di poter disporre di una tendo-struttura mobile per il personale medico, da poter richiedere alla Protezione Civile Regionale. Voglio ringraziare il dottore Pio Vecchione e il coordinatore, il dottore Paolo Smaldone, per la disponibilità e l’attenzione posta verso l’argomento in seguito al nostro confronto”.