Covid-19: nuovi casi positivi ad Auletta, Castel San Giorgio, Mercato San Severino, Sant'Arsenio e Pollica

Aumentano ancora i casi di Coronavirus nel salernitano. Altri 9 contagi sono stati accertati a Mercato San Severino, dove il numero dei positivi cresce quotidianamente e ieri è stata disposta la chiusura dei parchi giochi.

I nomi

Si tratta – comunica il sindaco Antonio Somma - dei signori Fulvio Marigliano (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome) e moglie, residenti al Capoluogo, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; il signor Angelo Di Muro (sono stato autorizzato alla divulgazione del nome), residente nella frazione San Vincenzo, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; 2 donne, residenti al Capoluogo, sono in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; una donna, residente nella frazione Acquarola, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un uomo, residente nella frazione Pandola, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione; un uomo, residente nella frazione Pandola, è ricoverato presso l'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno; una donna, residente nella frazione Piazza del Galdo, è in isolamento domiciliare presso la propria abitazione.

Gli altri comuni

Un nuovo contagiato a Castel San Giorgio dove i positivi salgono a 69 (1 è ospedalizzato); 3 persone positive sono state registrate ad Auletta: sono tutte asintomatiche e rientrate da altre zone d’Italia o dall’estero; un uomo è risultato positivo al tampone a Sant’Arsenio (8 i contagi complessivi); una persone positiva anche a Pollica.