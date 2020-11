Covid-19: nuovi casi positivi a Baronissi, Campagna, Scafati e in Costiera

Aumentano ancora i casi positivi nei comuni della provincia di Salerno. Questa mattina altri 8 sono stati rilevati a Baronissi : sono tutti asintomatici o pauci-sintomatici e in isolamento domiciliare. Le persone contagiate, complessivamente, sono 188.

Gli altri comuni

A Scafati, invece, sono emersi altri 5 nuovi positivi al Covid 19 per un totale di 373 contagiati e 5 deceduti. “Questi dati – precisa il sindaco Cristoforo Salvati - potrebbero non corrispondere a quelli divulgati in altre sedi perché non sempre gli aggiornamenti avvengono con la stessa tempistica”. Nella giornata di ieri, a Campagna, sono risultate guarite (negativizzate) 2 persone; altre 8, invece, positive. In totale, i casi di positività comunicati sul territorio, fino a questo momento, ammontano complessivamente a 97. Di questi, 64 si sono sviluppati all’interno di 21 famiglie (contagi intra familiari che, in alcuni casi, coinvolgono l’ intero nucleo familiare).

In Costiera Amalfitana

Un nuovo caso positivo anche nelle località turistiche di Amalfi, Atrani, Minori e Ravello, 4 invece a Tramonti.