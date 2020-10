Covid-19: nuovi casi positivi a Baronissi, Contursi Terme e Teggiano

Aumentano i contagi nei comuni del salernitani. Sette nuovi casi si registrano nel comune di Contursi Terme: si tratta dei componenti della rete familiare del primo e secondo caso positivo già emersi nella cittadina termale. I casi positivi, dunque, salgono a 10. Intanto oggi gli alunni della scuola dell’infanzia, il personale docente e non docente saranno sottoposti a tampone “Si richiede la massima collaborazione e il rispetto delle prescrizioni in materia Covid 19” è l’appello lanciato dal Comune.

Vallo di Diano

Intanto nel Vallo di Diano un’altra persona è risultata affetta dal virus. E’ un uomo di 60 anni di Teggiano, che ha effettuato il tampone perchè rientra nella catena dei contatti diretti di una persona precedentemente contagiata. Le sue condizioni di salute sono buone poiché asintomatico. Nel comune i casi positivi sono quattro.

Valle dell'Irno

Tre residenti di Baronissi sono risultati positivi al Covid, due adulti e un bimbo, tutti asintomatici. "Purtroppo, malgrado i pressanti solleciti del sindaco Gianfranco Valiante, non vi è alcuna comunicazione dell’Asl rispetto al numero dei guariti, all’esito dei tamponi processati nei giorni scorsi e ai cittadini dichiarati positivi o messi in quarantena in attesa di ultimo tampone" lamentano dal Municipio. Trentaquattro al momento i concittadini al momento positivi al coronavirus.