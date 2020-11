Covid-19: positivi due dipendenti comunali a Baronissi, altri 6 casi a Pontecagnano

Aumentano ancora i casi positivi al Covid-19 nei comuni salernitani. Altri 11 contagi sono stati comunicati, questa mattina dall’Asl al Comune di Baronissi, dove il numero complessivo sale a 111. Intanto, dopo la positività al virus di due impiegati comunali accertata nei giorni scorsi il sindaco Gianfranco Valiante ha disposto, fino al prossimo 20 novembre, l’apertura al pubblico del Palazzo comunale unicamente per i servizi essenziali e indifferibili: polizia municipale, stato civile, protocollo, uscierato, servizi tecnici, cimitero. Tutti i dipendenti comunali, sottoposti a screening anti covid, operano in smart working. Il Palazzo di Città è stato sottoposto alla sanificazione straordinaria (ordinanza n.90 del 6 novembre 2020).

L’altro comune

Su 56 tamponi sono state rintracciate 6 nuove positività (10%), tutti asintomatici e in buona salute, nel comune di Pontecagnano Faiano. Altri due cittadini sono definitivamente guariti, ma uno di questi è ancora ricoverato in ospedale ma trasferito di reparto e non più trattato come paziente Covid. “Questo ci conferma che sul nostro territorio, grazie anche ad un instancabile lavoro di mappatura ed isolamento, il virus inizia a mostrare dei segnali di arresto. Non mi stancherò mai di dire che il risultato più atteso, quello dell'azzeramento dei nuovi contagi a Pontecagnano Faiano, lo avremo solo grazie al nostro senso civico e al rispetto scrupoloso delle regole” scrive il sindaco Giuseppe Lanzara sui social.